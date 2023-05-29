Активный рост популярности Android: российские пользователи готовы сменить iPhone?

В начале 2023 года наблюдается возрастающий интерес пользователей России к Android-смартфонам. Согласно данным «Ведомостей», опирающимся на информацию от индустриальных источников, 90% проданных в первый квартал смартфонов работают на Android.
В начале 2023 года наблюдается возрастающий интерес пользователей России к Android-смартфонам. Согласно данным «Ведомостей», опирающимся на информацию от индустриальных источников, 90% проданных в первый квартал смартфонов работают на Android.
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