Вучич пошёл против России: Сербия выбрала бить в спину

Анатолий Рябенко Такой большой дядя и такой хамелеон. Боится потерять должность, то и пусть как г...о в проруби болтается. Не нужно России такие "большие дяди". Иначе опять всё влетит России в большую пребольшую копеечку.

Алексей Горшков Поставляли ли тогда мы хорватам С-300 или нет - вилами на воде писано (навряд ли даже при продажном Ельцине такое было - насчёт Югославии он всё-таки ерепенился аж перед США) а вот американцы бомбили сербов СОВЕРШЕННО ТОЧНО !!!