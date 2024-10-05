Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Сербия и Россия веками видели себя добрыми друзьями, союзниками и близкими по духу странами.
Вучич пошёл против России: Сербия выбрала бить в спину
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Такой большой дядя и такой хамелеон. Боится потерять должность, то и пусть как г...о в проруби болтается. Не нужно России такие "большие дяди". Иначе опять всё влетит России в большую пребольшую копеечку.
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6 час.
Алексей Горшков
Поставляли ли тогда мы хорватам С-300 или нет - вилами на воде писано (навряд ли даже при продажном Ельцине такое было - насчёт Югославии он всё-таки ерепенился аж перед США) а вот американцы бомбили сербов СОВЕРШЕННО ТОЧНО !!!
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4 час.
valentina sergeeva
"Неужели померкли воспоминания о натовских бомбардировках, принёсших ужас, смерть и разруху?"... Можно подумать, Япония помнит, кто нанёс ей ядерный взрыв!.. Что за плесень-дурь у нас нарекать братьями чужих за минутное расположение к нам, далеко не факт, что искреннее?!
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3 час.
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