Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Всего с января по июль Уралсиб выдал кредитов на 24,8 млрд рублей. Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 9 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.