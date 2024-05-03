18 доказательств того, что сдавать и снимать жилье - это как танцевать джигу на муравейнике

Съемное жилье может таить в себе массу сюрпризов. Квартиранты сталкиваются с не совсем адекватными владельцами квадратных метров, которые приходят в гости без предупреждения или с бухты-барахты поднимают плату.
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