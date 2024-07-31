Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов о победе над "Ростовом" в Кубке России

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов после победы над "Ростовом" в матче Кубка России по версии букмекерской конторы "Фонбет" отметил, что команда работает над улучшением реализации своих атакующих моментов.
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