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Закон и Порядок

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Покров Пресвятой Богородицы: о чем можно попросить небесную заступницу 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы: о чем можно попросить небесную заступницу 14 октября

14 октября православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы Фото: Федор Воронов/«Ямал-Медиа» Большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября.

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