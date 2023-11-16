Отчетность Qiwi, СД «Татнефти» и согласование 12-ого пакета санкций против России - основные события 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, Qiwi раскроет финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 года. В третьем квартале 2022 года выручка компании составила 12,96 млрд рублей, увеличившись на 10,3% в годовом выражении.
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