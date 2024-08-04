Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Турции: высокий ценник на услуги

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Семья из Тюмени провела 12-дневный отпуск на турецком курорте Сиде. Путевка на четверых, включая перелет и проживание по системе «все включено», обошлась в полмиллиона рублей.
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