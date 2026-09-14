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Царьград

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The Athletic: Никишин запросил обмен из "Каролины" после сезона

The Athletic: Никишин запросил обмен из "Каролины" после сезона

Российский защитник Александр Никишин покидает "Каролина Харрикейнз". После завершения сезона и завоевания Кубка Стэнли он запросил обмен.

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