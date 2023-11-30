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Закон и Порядок

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«Мединский прав». «Офицеры России»: Украина сожгла мосты для переговоров

«Мединский прав». «Офицеры России»: Украина сожгла мосты для переговоров

Украина, поддавшись на требования Запада отказаться от мирного договора в Стамбуле-2022, сожгла мосты для переговоров.

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