Федоров генменеджер ЦСКА, в КХЛ тренд на легенд клуба в роли боссов. А что в «Ак Барсе»?

Экс-главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назначен генеральным менеджером «армейского клуба». Ранее наставник выиграл вместе с московской командой два Кубка Гагарина подряд, а затем вылетел в первом раунде прошлогоднего плей-офф.
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