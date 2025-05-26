В Сортировке к осени установят новые фонари

Стоимость уличного освещения в смоленской Сортировке превысила 13 миллионов В Смоленске планируют осветить Сортировку - администрация города ищет подрядчика, которому предстоит построить уличное освещение в этом микрорайоне.
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