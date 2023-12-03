Политолог Фесенко: отставка Залужного может ослабить позиции Зеленского

В случае возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, позиции лидера киевского режима Владимира Зеленского могут ослабеть, предупреждает известный украинский политолог Владимир Фесенко.
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