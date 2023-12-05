Собянин: Модернизация инфекционной службы Москвы полностью завершена с открытием ИКБ № 1

Новый комплекс ИКБ №1 был полностью построен с нуля на месте старых корпусов за всего несколько лет Инфекционная клиническая больница №1 успешно приняла своих первых пациентов, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.