Собянин: Модернизация инфекционной службы Москвы полностью завершена с открытием ИКБ № 1

Новый комплекс ИКБ №1 был полностью построен с нуля на месте старых корпусов за всего несколько лет Инфекционная клиническая больница №1 успешно приняла своих первых пациентов, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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