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Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!

Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!

Как вы все, конечно, не помните, я замужем без малого двадцать лет, при этом все еще жива и даже относительно здорова, а значит, могу с важным видом учить всех жизни, особенно когда меня об этом не просят.

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