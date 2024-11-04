Ильдар Хусаинов: В октябре падение выдачи ипотеки составит 45–50%

Глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил в своем Telegram-канале, что в октябре 2024 года падение объемов выдачи ипотеки в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составит 45–50%.
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