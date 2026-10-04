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Газета.ру

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Продюсер Рудковская похвалила московское шоу Ольги Бузовой

Продюсер Рудковская похвалила московское шоу Ольги Бузовой

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале высоко оценила шоу певицы Ольги Бузовой в Москве. По мнению Рудковской, сильным моментом стало то, когда Бузова расплакалась и рассказала, что ей приходилось «собирать себя по кусочкам».

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