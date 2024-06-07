Гарланд Никсон, американский блогер, в своем канале на YouTube 6 июня предупредил Вашингтон, что Россия будет вооружать страны, являющиеся противниками США, сделает ставку на Африку и устроит Соединенным штатам новый Карибский кризис.
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