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Илона Корстин о росте бюджета Лиги ВТБ: «Мы стали больше зарабатывать сами»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, за счет чего вырос бюджет турнира. «Поясню по поводу Лиги, за счет чего у нас вырос бюджет.

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