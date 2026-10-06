В России резко подешевел один популярный продукт

За неделю с 26 сентября по 3 октября сливочное масло в российских магазинах стало дешевле на 39,3%. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии, создатель Индекса Мишек Александр Абрамов.