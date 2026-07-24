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Царьград

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Гидрометцентр прогнозирует до 120 мм дождей на Дальнем Востоке

Гидрометцентр прогнозирует до 120 мм дождей на Дальнем Востоке

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила о сильных дождях на Дальнем Востоке в ближайшие дни: ожидается до 120 мм осадков.

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