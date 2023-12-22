Отец пожаловался в полицию на сына, потушившего Вечный огонь в Пушкино

РИА Новости/Максим Богодвид Житель подмосковного Пушкина пожаловался в полицию на сына, который вместе с двоюродным братом потушил Вечный огонь на территории мемориала "Скорбящая мать", сообщил источник РЕН ТВ.
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