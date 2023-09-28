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Постпред Крыма призвал сверхсурово ответить на ракетные удары ВСУ по Севастополю

Постпред Крыма призвал сверхсурово ответить на ракетные удары ВСУ по Севастополю

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что ракетные удары Украины по Севастополю и причастность к их организации Вашингтона и Лондона представляют собой военный вызов, ответ на который должен быть очень суровым.

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