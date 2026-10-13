Рубио объяснил Европе, как её будут доить

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выступил в Афинах с речью о западном превосходстве. Любопытно, что он произнёс её на холме Пникс, откуда открывается вид на Акрополь и Парфенон.
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