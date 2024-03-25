В Ростовской области ночью загорелась Новочеркасская ГРЭС. Что известно к данному часу

На все волнующие вопросы ответил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ночью, с воскресенья на понедельник, 25 марта, на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС неожиданно произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками станции.