Эксперт Капустина рассказала, как подготовить питомца к появлению детей в доме

Появление ребенка в доме сразу меняет привычный распорядок дня. Как правильно подготовить домашнего питомца к скорому появлению малыша, рассказала зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.
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