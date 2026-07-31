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Всё о женщинах

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Эксперт Капустина рассказала, как подготовить питомца к появлению детей в доме

Эксперт Капустина рассказала, как подготовить питомца к появлению детей в доме

Появление ребенка в доме сразу меняет привычный распорядок дня. Как правильно подготовить домашнего питомца к скорому появлению малыша, рассказала зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

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