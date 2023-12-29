ИРИНА АЛКСНИС Запад продолжает ходить вокруг да около темы конфискации замороженных российских активов.
Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Голованова
Ну такесли покапаться, то в России тоже можно что отнять. Стоит только захотеть. Но... Хочет Ли этого власть?
Ответить
1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Только животный ужас врага не позволит этого сделать.
Ответить
52 мин.
алекс кузь
Для этих звр маячит гдето на горизонте некий императорский двор. Кто увидит эти активы - хороший вопрос, но схема обычная.
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии