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Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

ИРИНА  АЛКСНИС Запад продолжает ходить вокруг да около темы конфискации замороженных российских активов.

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Комментарии
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Людмила Голованова
Ну такесли покапаться, то в России тоже можно что отнять. Стоит только захотеть. Но... Хочет Ли этого власть?
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Только животный ужас врага не позволит этого сделать.
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52 мин.
алекс кузь
Для этих звр маячит гдето на горизонте  некий императорский двор. Кто увидит эти активы - хороший вопрос, но схема обычная.
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45 мин.

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