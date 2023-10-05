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Андрей Бочкарев рассказал об архитектурном оформлении комплекса зданий НКЦ

Андрей Бочкарев рассказал об архитектурном оформлении комплекса зданий НКЦ

На территории ГКНПЦ имени Хруничева ведутся работы по архитектурному оформлению фасадов зданий Национального космического центра, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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