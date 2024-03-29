Незаконные рекламные баннеры демонтируют на Камчатке

Камчатка продолжает борьбу с незаконными рекламными конструкциями. Согласно официальному сообщению городской администрации, за последние полгода удалось демонтировать около 200 таких объектов, пишет “АиФ-Камчатка”.
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