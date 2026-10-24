Во многом из-за козней поляков с Кенигсбергом началась Вторая мировая, но Европа почему-то уверена, что с Калининградом будет иначе Александр Широкорад Фото: Виталий Невар/ТАСС С античных времён города и анклавы, отделённые от основной части государства коридорами на территории других государств, были предметом конфликтов и войн.