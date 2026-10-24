Во многом из-за козней поляков с Кенигсбергом началась Вторая мировая, но Европа почему-то уверена, что с Калининградом будет иначе Александр Широкорад Фото: Виталий Невар/ТАСС С античных времён города и анклавы, отделённые от основной части государства коридорами на территории других государств, были предметом конфликтов и войн.
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Свежие комментарии
- ВБ Ну вот и всё. Миг...
- ВД Ну вот и всё. Миг...
- Ну вот и всё. Миг...
Все же пшеки, исторически подлая нация, - сперва провоцируют, а получив по мрдам, как и хохлы, начинают выть - а нас за что!!!