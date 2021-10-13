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В работе над пассивной безопасностью своих электромобилей Tesla использует передовые методы

В работе над пассивной безопасностью своих электромобилей Tesla использует передовые методы

Давно известно, что компания Tesla собирает данные со всех эксплуатируемых электромобилей марки для обучения систем активной помощи водителю, регулярно совершенствуя тем самым алгоритмы их работы.

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