Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, стороны обсудили развитие отношений стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба Кремля.
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