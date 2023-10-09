Тюменские силовики поймали жителя ХМАО, который финансировал террористов

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута (ХМАО) Насрулло Неъматжанова по подозрению в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (террористическая организация, запрещена в России).
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