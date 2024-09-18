В Москве прошел благотворительный концерт рэпера Loc-Dog

В Москве в клубе «16 Тонн» в среду, 18 сентября, прошел благотворительный концерт рэпера Loc-Dog.«Это будет второй благотворительный концерт из нашей инициативы артистов, помогающих пострадавшим в Житном Курской области <.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии