Мавутор раскритиковал руководство «Шахтера»: «Я не приехал в Казахстан, чтобы смотреть на горы и быть на холоде»

Экс-хавбек «Шахтера» Дэвид Мавутор раскритиковал руководство карагандинского клуба и главного тренера Магомеда Адиева.

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