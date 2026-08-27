Страна и люди
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Страна и люди

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Фон дер Ляйен признала роль российских энергоресурсов в благополучии ЕС

Фон дер Ляйен признала роль российских энергоресурсов в благополучии ЕС

Энергоресурсы из России долгое время были одним из факторов экономического благополучия Евросоюза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на бизнес-форуме в Париже, передает aif.

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