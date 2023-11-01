Картина Марка Шагала «Над городом» станет топ-лотом на торгах Sotheby’s

13 ноября в аукционном доме Sotheby’s пройдут отельные торги, посвященные искусству модернизма. Главным топ-лотом аукциона станет Марка Шагала «Над городом» 1924 года, происходящая из частного японского собрания.
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