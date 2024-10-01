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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй результат в истории лиги

В сентябре 2024 года в 114 матчах команды забросили 630 шайб. Средняя результативность составила 5,53 шайбы за игру.

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