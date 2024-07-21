Подрывник железной дороги под Рязанью ждал 15 тысяч долларов от СБУ

Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, который сознался в подрыве железной дороги в Рязанской области в ноябре 2023 года, рассказал, что за совершенное преступление должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов.
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