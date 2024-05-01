"Набейте им морду": Лукашенко дал олимпийский совет белорусским спортсменам

Президент Белоруссии высказался о поездке белорусов на Олимпиаду в нейтральном статусе.30 апреля 2024 года, в ходе посещения Костюковичского района Могилевской области Александр Лукашенко общался с населением и прессой, сделав ряд запоминающихся комментариев.