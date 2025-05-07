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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глазов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» мощный, стабильный, никто остановить не может. «Трактор» иногда заносит, он буксует, но может перевернуть матч в любой момент»

Глазов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» мощный, стабильный, никто остановить не может. «Трактор» иногда заносит, он буксует, но может перевернуть матч в любой момент»

Команды встретятся в финале Кубка Гагарина, первый матч состоится 13 апреля в Ярославле.  – Те, кто играл по ходу сезона хорошо, тот и вышел в финал Кубка Гагарина.

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