Агент Йоахима Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении немецкого тренера в сборную России

Getty ImagesЭто просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», — сказал Арслан в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.