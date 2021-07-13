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Агент Йоахима Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении немецкого тренера в сборную России

Агент Йоахима Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении немецкого тренера в сборную России

Getty ImagesЭто просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», — сказал Арслан в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

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