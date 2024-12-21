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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»

Во вторник «Милуоки» стал победителем второго в истории Кубка НБА. В пятницу «Бакс» уступили «Кавальерс» во встрече регулярного чемпионата со счетом 101:124.

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