Этот автомобиль неожиданно набрал популярность в России

В Топ-5 популярных в России электромобилей ворвался минивэн Bestune Nat от китайского концерна FAW. По результатам продаж за апрель эта доселе невиданная у нас «электричка» оказалась сразу на второй позиции, опередив Evolute, Volkswagen и Tesla, уступив лишь все укрепляющему свои позиции бренду Zeekr.