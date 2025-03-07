Сенатор рассказал, когда нужно повышать зарплаты россиянам

Для этого финансовые источники должны быть стабильными Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности труда, заявил "СенатИнформ" первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
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