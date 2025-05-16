Вучич назвал обмен пленными свидетельством диалога между Москвой и Киевом

Договорённость об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «1 000 на 1 000» может свидетельствовать о начале реального диалога, это важный сигнал, вселяющий надежду на продвижение в переговорном процессе.
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