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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Только Месси и Роналду до Рафиньи забивали 10 голов в 7 первых матчах Ла Лиги в XXI веке

Только Лионель Месси, Криштиану Роналду и Рафинья забивали по 10 голов в первых семи турах чемпионата Испании в XXI веке.

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