Россия должна сказать спасибо за «адские санкции»

Много споров и псевдоинсайдов по поводу так называемых «адских санкциях» против России, которые принял Конгресс и подписал Трамп Изображение: Царьград В целом, надо за него поблагодарить американцев, как говорил Шарапов: «Спасибо тебе, папаша, за доброту твою и за щедрость спасибо, и за ласку, которую Фокс мне обещал…» Да, в законе прописаны должности в российском руководстве и военном командовании, против которых должны применяться санкции.