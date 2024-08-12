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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Евгений Мангуш
    Я что-то не пойму где в конце концов хоть подобие правды? Когда в Беларуси отвели войска от границы в июле, то Киев я...Украина концентри...
  • лина любимцева
    Храни Господь жителей приграничных районов и ребят-пограничников!! Надеюсь, военные сейчас хоть укрепили границы войс...ВСУ пытаются зайт...
  • Андрей Shadow
    хочется верить, что опыт Курской области не прошел зря и наши парни не дадут тварям зайти на нашу землю.ВСУ пытаются зайт...

Украина концентрирует войска в Ровенской и Киевской областях на границе с Беларусью

Украина концентрирует войска в Ровенской и Киевской областях на границе с Беларусью

Киевский режим подтягивает подразделения к границе с Беларусью, концентрируя живую силу и технику в Ровенской области.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что Зе рано или поздно пойдет на РБ нет сомнения и надо упредить это. Надо все скопления ФАБАМИ разнести под чистую...
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15 час.
Tania Еременко
Можа пАХУдеИт... станет поддерживать Россию...
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14 час.
Евгений Мангуш
Я что-то не пойму где в конце концов хоть подобие правды? Когда в Беларуси отвели войска от границы в июле, то Киев якобы свои войска с границей РБ отправил под Курск, а где же он успел насобирать столько войска опять? Везде пишут , что на ЛБС хохлам приходится очень туго из-за нехватки штыков.
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8 час.

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