Украина концентрирует войска в Ровенской и Киевской областях на границе с Беларусью

То что Зе рано или поздно пойдет на РБ нет сомнения и надо упредить это. Надо все скопления ФАБАМИ разнести под чистую...

Евгений Мангуш

Я что-то не пойму где в конце концов хоть подобие правды? Когда в Беларуси отвели войска от границы в июле, то Киев якобы свои войска с границей РБ отправил под Курск, а где же он успел насобирать столько войска опять? Везде пишут , что на ЛБС хохлам приходится очень туго из-за нехватки штыков.