Киевский режим подтягивает подразделения к границе с Беларусью, концентрируя живую силу и технику в Ровенской области.
Украина концентрирует войска в Ровенской и Киевской областях на границе с Беларусью
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что Зе рано или поздно пойдет на РБ нет сомнения и надо упредить это. Надо все скопления ФАБАМИ разнести под чистую...
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15 час.
Tania Еременко
Можа пАХУдеИт... станет поддерживать Россию...
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14 час.
Евгений Мангуш
Я что-то не пойму где в конце концов хоть подобие правды? Когда в Беларуси отвели войска от границы в июле, то Киев якобы свои войска с границей РБ отправил под Курск, а где же он успел насобирать столько войска опять? Везде пишут , что на ЛБС хохлам приходится очень туго из-за нехватки штыков.
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8 час.
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