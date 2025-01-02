Мужчина погиб на пожаре (18+)

В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина. Об этом сообщается на сайте «Байкал Daily».На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом на территории животноводческой стоянки.
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